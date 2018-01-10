В расписаниях аэропортов столицы появились вылеты в Каир

С 1 февраля из аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево» будут организованы рейсы из Москвы в Каир. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов.

Так, из «Домодедово» будет летать авиакомпания Egypt Air, рейсы будут совершаться по вторникам, четвергам и воскресеньям. В эти же дни недели в Каир будет летать самолет из «Шереметьево».

Напомним, в середине декабря Россия и Египет подписали протокол о возобновлении авиасообщения, а в начале января президент Владимир Путин утвердил возобновление регулярного авиасообщения России с Каиром.