В России под стражей находится более 5 тыс. украинцев

На сегодняшний день в Российской Федерации под стражей пребывает более 5 тыс. украинских граждан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что она контактирует с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Она добавила: «У нас на сегодняшний день более 5 тыс. украинцев находятся под стражей на территории РФ. Это основная тема нашего сотрудничества. Татьяна Николаевна иногда обращается ко мне по поводу тех граждан, которые находятся под стражей на территории Украины».