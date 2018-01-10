В Росстате назвали итоговую инфляцию за 2017 год

Уровень инфляции в России по итогам прошлого года составил 2,5%, говорится в сообщении на сайте Федеральной службы государственной статистики.

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Кроме того, Росстат опубликовал данные об ускорении роста потребительских цен в декабре прошлого года по сравнению с ноябрём.

Как следует из цифр статистики, за один месяц рост увеличился с 0,2% до 0,4%.

По итогам декабря наибольший прирост цен зафиксирован в Ставропольском крае, Калмыкии и Северной Осетии — 0,9-1%. В Москве цены за декабрь увеличились на 0,4%, а с начала года — на 3,8%. В Санкт-Петербурге прирост за последний месяц 2017 года составил 0,3%, а с начала года — на 3,7%.

Ранее председатель Правительства Дмитрий Медведев заявлял, что в 2017 году инфляция в стране составит не более 3%, назвав такой показатель «рекордно низким».

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