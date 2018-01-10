В сети попали фото разрушенных супермаркетов в «ЛНР»

В «ЛНР» намерены провести проверку в сети супермаркетов «Народный». На баланс этого «государственного предприятия» попали не только «отжатые» магазины «АТБ», но и ряд других. Боевики предлагают в аренду более двух десятков супермаркетов. Опубликованы фото нынешнего состояния знакомых многим торговых залов.

Среди закрытых магазинов захваченные «АТБ», супермаркеты сети «Семейный», а также всеукраинской сети «Брусниця».

Даже имея оборудованные помещения и готовую модель устройства супермаркетов, оккупанты не смогли открыть супермаркеты на оккупированной территории.

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