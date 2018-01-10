В Сумской области на заправке прогремел взрыв: двое пострадавших

В Сумской области на одной из автозаправочных станций в городе Шостка сегодня утром прогремел взрыв.

Отмечается, что во время заправки внезапно взорвался автомобиль Chery Amulet. В результате происшествия пострадали двое мужчин 50 и 60 лет. При этом один из пострадавших — сотрудник заправки. Мужчин с травмами доставили в больницу. Медики диагностировали у них проникающие ранения левого глаза, повреждение мягких частей лица и шеи. Кроме того, один из пострадавших потерял слух.

Из-за взрыва автомобиль полностью разрушен. По информации пожарных, возгорания не произошло и они только смыли бензин.

Причины инцидента пока не сообщаются. Скорее всего, взрыв мог произойти из-за неисправности газобаллонного оборудования авто.

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