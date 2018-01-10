В Виннице задержали учительницу, подозреваемую в работе на боевиков

Переселенка из Константиновки Донецкой области, работавшая в Виннице учительницей химии, была задержана по подозрению в работе на боевиков «ДНР».

В пресс-службе Винницкого городского суда сообщили, что 59-летняя учительница с ноября по декабрь 2017 информировала боевиков о местах дислокации подразделений ВСУ.

Полиция отметила: «Винницкий городской суд Винницкой области рассмотрел ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 59-летней представительницы Донецка, которая подозревается в создании террористической группы».

Так, подозреваемая собирала разведывательную информацию по позициям, дислокации, численности, маршрутов передвижения, средств ВСУ и других военных формирований Украины, принимающих участие в проведении АТО и систематически передавала из собственного мобильного телефона полученные данные в «ДНР».

Отмечаются, что судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.