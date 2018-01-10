Видеоролик с инопланетянами и летающей тарелкой шокировал пользователей Сети

Видеоролик, демонстрирующий огромную летающую тарелку и гуманоида, поднимающегося на ее борт, появился в YouTube и шокировал пользователей Сети.

Несмотря на неоднозначную реакцию зрителей, видеоматериал пользуется большой популярностью. Кадры сделаны в отдаленном районе Аляски. В описании к ролику сказано, что автор вынужден был снимать с дальнего расстояния, увеличив зум до максимума, поэтому качество видео оставляет желать лучшего.

В ролике зрители могут наблюдать дискообразный корабль, зависший над полем, и неизвестное существо, по своему телосложению напоминающее человека. Гуманоид проследовал через поле и поднялся по лестнице на борт аппарата, после чего тот сразу же улетел.

Как всегда, мнение пользователей разделилось. Некоторые посчитали, что видео приоткрывает завесу тайны над инопланетным присутствием на Земле, другие уверены в подделке видеокадров.