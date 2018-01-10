За сутки в Донбассе два военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки боевики 3 раза обстреляли позиции сил АТО.

В результате обстрелов два украинских военнослужащий получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок и в дальнейшем нет. Противник продолжает обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины», — сказано в сообщении штаба АТО.

На Луганском направлении противник применил пехотное вооружение в районе Светлодарской дуги. Сначала боевики из ручного противотанкового гранатомета обстреляли защитников Луганского, а впоследствии, из стрелкового оружия — защитников Майского.

На Донецком направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и выпустили восемь мин из минометов калибра 82-мм по украинским опорным пунктам вблизи Павлополя.

«Всего за прошлые сутки зафиксировано 3 обстрелы сил АТО со стороны боевиков. Украинские военные на провокации агрессора не поддались и огонь в ответ не открывали. В результате обстрелов не погиб ни один украинский военнослужащий, однако ранения получили двое наших защитников», — говорится в сообщении.