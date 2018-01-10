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Загадочная установка искусственного происхождения посылает странные сигналы со дна Тихого океана


Добавлено: 10 янв 2018 в 05:51, Категория: Технологии
Загадочная установка искусственного происхождения посылает странные сигналы со дна Тихого океана

Мощные звуковые сигналы доносятся со дна Тихого океана. По мнению ученых, на дне океана находится искусственная установка, которая посылает таинственные звуки. Кто ее создал и для чего – остается загадкой.  

Впервые акустические аномалии удалось зафиксировать еще в 1991 году. Однако до сих пор у специалистов нет точного понимания о происхождении загадочных сигналов, которые улавливают даже космические спутники. Источник звука расположен на глубине недоступной для человека. Изначально сигналы были очень слабыми, но с 1994 года их громкость возросла в несколько раз.

Ученые отвергли предположение о том, что звуки издают обитатели океана. Сейчас существует несколько версий о природе таинственных акустических аномалий. По одной из них, установка на дне океана является военной разработкой для неизвестных целей. Уфологи выдвигают альтернативное объяснение, согласно которому в глубинах океана распложен инопланетный аппарат, который служит маяком или предметом для научных экспериментов.



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Добавлено: 10 янв 2018 в 05:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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