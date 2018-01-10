Закавказская тень США

Фонды США ведут антироссийскую пропаганду в Армении. В Азербайджане эти попытки пресекает сама власть. Но влияние России там распространяется через кабельное ТВ. Других инструментов «мягкой силы» у РФ почти нет.

Как западные фонды ведут антироссийскую пропаганду в Армении и Азербайджане.

В настоящий момент НКО и СМИ, которые освещают события на территории Армении или Азербайджана, поддерживаются различными западными организациями и фондами. Деньги американских налогоплательщиков ежегодно направляются на свободу информации и на защиту прав независимых журналистов в закавказском регионе. В основном «независимые», по мнению американцев, СМИ публикуют материалы, подвергающие критике действия Москвы.

Деньги США в Армении

По данным Министерства финансов Армении, в стране 60 НКО, которые живут за счёт американцев. Например, в стране работает известный антироссийскими проектами Национальный фонд поддержки демократии NED. Только в 2015 году он выделил армянским активистам 146,9 тыс. долларов, которые были направлены на то, чтобы СМИ ежедневно освещали события внутри республики и за её пределами.

В числе американских грантополучателей, по данным NED, значилось издание Hetq, публикующее в основном материалы антироссийской направленности.

«Тот факт, что РФ идёт на поводу императивов Астаны, делает бессмысленным присутствие Армении как в ЕАЭС, так и в ОДКБ, — говорится в материале издания. — От Армении потребовали вступить в ЕАЭС без НКР. И каждый раз такая политика удостаивалась поощрения Москвы».

Примечательно, что в других армянских СМИ, которые официально не значатся в числе американских грантополучателей, также встречаются антироссийские материалы.

Например, Hayeli.am пишет, что «Соединённые Штаты по-прежнему активно участвуют в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, опровергая спекуляции о том, что США могут прекратить своё участие в формате Минской группы ОБСЕ». Тем временем, как утверждается в материале, Москва и Баку стараются игнорировать эту проблему.

«Сформировалась ситуация, в которой Москва и Баку, кажется, придают забвению требования по применению механизмов расследования пограничных инцидентов. То же, однако, нельзя сказать про США», — говорится в тексте издания.

В материалах армянских изданий также встречаются сообщения о том, что Россия хочет контролировать действия Армении, а также что Москва ограничивает «военную» свободу Еревана.

Например, в тексте армянского портала «Аравот» утверждается, что «Россия продаёт оружие Армении и Азербайджану и прекрасно знает, что для обеих стран угрозой номер один является другая, и в этом смысле Россия таким образом пытается удержать процесс в своих руках».

«Россия в любой момент может послать группу надзора, чтобы ознакомиться, где находятся данные вооружения и с какой целью будут применены. Это меня беспокоит в контексте возможности использования при необходимости этого вооружения в жизненно важные для Армении моменты», — пишут в издании, ссылаясь на слова эксперта.

Комментируя новое соглашение между Москвой и Ереваном о поставках вооружения, которое предполагает контроль поставляемого оружия со стороны России, в тексте армянского издания говорится, что документ был подписан не по желанию Армении.

«Армения не была заинтересована, это желание Москвы. Будет ещё хуже, если окажется, что, например, Москва делает это, чтобы Азербайджан не беспокоился, что вооружения на 200 миллионов и "Искандеры" могут быть применены против него. Следовательно, Россия заверяет Азербайджан, что контролирует процесс, — пишут в тексте автора. — Мы сейчас не знаем, в чём состоит интерес Москвы».

В республике также существуют издания, которые публикуют более позитивные материалы в отношении действий Кремля, но в настоящий момент они находятся в меньшинстве.

«К сожалению, российские и пророссийские СМИ в Армении находятся в явном меньшинстве, — заявил ранее заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Михаил Александров. — Если бы Россия просто адекватно пропагандировала реальность, без заносчивости и преувеличения, то результаты были бы намного более впечатляющими. К сожалению, на практике происходит нечто совсем обратное. Информационное присутствие России всё больше сокращается якобы в целях экономии средств. Получается, что сэкономят на копейку, а потеряют на рубль».

Примечательно, что деньги американских налогоплательщиков также выделяются на различные проекты для журналистов. Например, USAID реализует в настоящий момент на территории Армении проект Media for Informed Civic Engagement (MICE), который направлен «на повышение уровня грамотности в средствах массовой информации и доступ к независимым и надёжным источникам информации о приоритетных реформах и политике правительства».

«Увеличивая общественный спрос на информацию, проект также будет помогать целевым средствам массовой информации в повышении их профессионального потенциала для создания основанного на фактах качественного контента», — говорится в описании проекта.

Как утверждается на сайте, посвящённом MICE, позже влияние проекта будет оцениваться с помощью исследований и соответствующих опросов.

В Азербайджане все разговоры о Путине

Кстати, американские фонды выделяли деньги и «независимым журналистам» Азербайджана — только в 2015 году NED отправил более 170 тыс. долларов на создание и продвижение интернет-изданий, тренинги для корреспондентов и т. д.

Как заявлял ранее российским СМИ источник, близкий к азербайджанским властям, американцы могут спонсировать такое издание, как Meydan TV. Тексты, которые публикуются на сайте, в основном касаются Карабахского конфликта, отношений с Россией и Арменией.

«Россия — это вражеская держава. За все последние 25 лет конфликта Москва однозначно поддерживала армянскую сторону», — говорится в одном из материалов издания.

В другом материале издания также говорится, что Россия на данном этапе деградирует.

«Она (Россия) тоже деградирует, медленно, но неостановимо. Вот почему на подмостках русского политпросвещения всё время подвизаются спекулянты типа Владимира Соловьёва, Романа Бабаяна, Артёма Шейнина и пр., которые к тому же свою работу выполняют топорно и бездарно», — пишет автор.

Стоит отметить, что СМИ Азербайджана периодически публикуют материалы и о внутренней политике России.

Например, в материале издания haqqin.az о задержании российского режиссёра Кирилла Серебренникова говорится, что «президентские выборы грядут в 2018 году. Сторонники Кремля ожидают, что господин Путин перестроит свою команду и пересмотрит свою повестку дня в рамках подготовки к четвёртому и, предположительно, последнему мандату».

«Однако я вынужден повториться: нечто подобное мы уже видели во время революции сто лет назад. Тогда искусство тоже было формой выражения политики. И его делили на декадентское и патриотическо-революционное, а людей — на тех, кто хотел, чтобы Россия была интегрирована в тогдашний мир, и тех, кто этому упорно противился. Чем закончились эти дискуссии, всем хорошо известно», — пишет издание.

В другом материале под названием «Путин разрывает отношения с Америкой» автор анализирует речь президента России на прошедшем в Сочи «Валдае».

«Это было, возможно, самое пессимистическое выступление нынешнего президента России, к слову, намекнувшего на то, что он не скоро покинет Кремль. Как говорится, спасибо за откровенность», — говорится в тексте.

Азербайджанское издание особенно волнует экономическая ситуации в России.

«А может, в начале сентября — жесточайший экономический кризис. Хуже него может быть только выстрел в самое сердце Москвы. Это следует из последних аналитических данных. Верить им приходится ещё и потому, что сами эксперты давно уже обратили внимание на то, что именно в августе российская экономика сталкивается с наибольшими неприятностями», — с особым волнением пишут авторы о ситуации в России.

Примечательно, что в Азербайджане СМИ, которые пишут в позитивном ключе о России, практически нет. Но, по словам независимого журналиста Магеррама Зейналова, население страны просто предпочитает смотреть российские каналы через кабельное телевидение.

«Мнение, что российской пропаганды в Азербайджане почти нет, — ошибочно. Главным рупором её становится сегодня российское телевидение. Его трансляции осуществляет кабельное телевидение (КАТВ, Аиля-ТВ, Смарт-ТВ, Коннект, ВиВ ТВ и другие операторы), к которому подключено более 80% квартир в Баку, 70% в Сумгаите и, возможно, меньше в других городах», — заявил ранее Зейналов.

При этом в стране периодически создаются русскоязычные издания.

«Время от времени в Азербайджане появляются пророссийские газеты с минимальным тиражом и только на русском языке. С 2000 года постоянных газет было только 2 — "Обозреватель", а затем "Око". Обе были закрыты по разным неполитическим причинам. Официально российская пропаганда в Азербайджане представлена одним-единственным сайтом sputnik.az, бывшим ранее ведомством "РИА-Новости-Азербайджан", а с июля этого года начавшим ежечасное вещание новостей на волнах радиостанции "Араз"», — заявил журналист.

В то же время государство в Азербайджане практически пресекает любые попытки Запада воздействовать на аудиторию страны с помощью своих СМИ.

«Иными словами, все местные медиа — телевидение, радио, интернет, печатные издания — контролируются государством. И финансируются они либо прямо из бюджета, либо чиновниками-олигархами. Из-за такого жёсткого контроля власти страны не допускают "миссионерской деятельности" ни Запада, ни России. Как известно, в Баку были закрыты офисы "Радио Свобода", "Голос Америки" и "БиБиСи"», — пишут в New Caucasus.

Примечательно, что НКО в Азербайджане, которые живут за счёт американцев, сложно существовать внутри республики. Об этом говорится в «Индексе устойчивого развития — 2015» Агентства по международному развитию США (USAID), опубликованном на сайте организации.

По этой причине в Азербайджане, в отличие от Армении, деятельность многих НКО приостановлена, так как правительство страны активно выступает против вмешательства во внутренние дела республики извне.

По украинскому сценарию

Отметим, что NED, выделяющий деньги Азербайджану и Армении, известен тем, что в течение четырёх лет, вплоть до событий на Майдане, направлял деньги в размере 14 млн долларов на поддержку украинских некоммерческих организаций.

Активная роль и Института массмедиа, который входил в состав NED, привели к свержению законного президента Виктора Януковича и приходу к власти Петра Порошенко. Об этом ранее писали российские СМИ.

«Демонстрации на майдане отразили возросшие требования и ожидания украинского общества в сфере прозрачности, эффективного управления, свободы слова и уважения верховенства закона — каждая из этих сфер относится к приоритетам организации NED в этой стране. Гранты фонда сыграли важную роль в мирных протестах в Киеве», — отмечается в отчёте организации за 2013 год. О том, что во время «мирных» протестов погибли люди, а сотни граждан получили различные травмы и ранения, авторы доклада предпочли умолчать.

Согласно отчёту за 2013 год, «организации [фонда] были заняты мониторингом (и последующими отчётами) выступлений выбранных и назначенных чиновников, способствовавших возрастающему осознанию наличия коррупции и безнаказанности. Независимые СМИ сыграли ключевую роль в информировании местной и зарубежной аудитории в периоды до и во время демонстраций. Они также помогли обеспечить безопасность журналистов, освещавших протесты, снабжая их защитным снаряжением».

Отметим, NED, который был учреждён в 1983 году конгрессом США, получает порядка сотни миллионов долларов в год от правительственного агентства США по международному развитию (USAID). Деятельность самого USAID в России запрещена с 2012 года, с начала 1990-х это агентство влило в российские проекты более $2,6 млрд.

Диана Овсепян

https://www.sonar2050.org/publications/deystvie-zapadnoy-myagkoy-sily-obraz-rossii-v-zakavkazskih-smi/