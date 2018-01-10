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Жители РФ считают украинцев одними из главных врагов


Добавлено: 10 янв 2018 в 15:42, Категория: Политика
Жители РФ считают украинцев одними из главных врагов
Две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги, следует из опроса Левада-центра. Главными из них респонденты называют США, Украину и Европу. 23% опрошенных уверены, что «РФ окружена врагами со всех сторон»

Левада-центр в начале декабря 2017 года провел опрос россиян о наличии у страны врагов. 66% респондентов на вопрос, есть ли у сегодняшней России враги, ответили утвердительно, 21% отрицают их наличие.
Доля тех, кто считает, что у России есть враги, оказалась сравнимой с 2012 годом, когда об этом заявили 63% опрошенных.
Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован в 2014 году — тогда эту позицию разделяли 84% респондентов.


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Добавлено: 10 янв 2018 в 15:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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