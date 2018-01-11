Американские ветераны чаще стали совершать самоубийства

Трамп подписал указ, согласно которому несколько федеральных ведомств будут обязаны предотвращать самоубийства среди американских военных, вышедших в отставку.

Документ, подписанный Дональдом Трампом, предполагает дополнительное наблюдение и уход за ветеранами армии США, которым после увольнения из рядов вооруженных сил были поставлены диагнозы, связанные с расстройством психики. Для этого ветеранам может быть предоставлена расширенная медицинская страховка

На сегодняшний момент, отставные военные чаще всего кончают жизнь самоубийством в первые год-два после ухода со службы.