Армата или Абрамс: кто сильнее?

Танк Abrams десятилетиями считался танком «номер один» в мире. Впрочем, эксперты говорят, что T-14 Армата – разрабатываемая Россией платформа следующего поколения – может поставить под сомнение некоторое превосходство Abrams.

Как отмечается в докладе «Важнейшая задача модернизации армии: Новая большая пятерка для 21 века», опубликованном вашингтонским аналитическим Центром стратегических и международных исследований (CSIS), «Американский танк сегодня практически не изменился, он очень похож на тот танк, что был разработан в 70-х годах. При этом, пройдя ряд модернизаций, он до сих пор остается грозной системой вооружения с огромным боевым потенциалом».

Как отмечают авторы доклада Маккормик и Хантер, «Нынешний вариант танка Abrams – M1A2 System Enhancement Program v2 Abrams – это незаурядная машина. Со своей инкапсулированной в сталь броней из обедненного урана танк Abrams считается, по мнению некоторых экспертов, «почти неразрушаемой» системой».

В то же время Россия инвестирует в свой танк T-14 Армата, который рекламируется как боевой танк следующего поколения с продвинутым вооружением, системами защиты и необитаемой башней. По данным российских СМИ, Москва планирует изготовить 100 платформ к 2020 году, при этом танк в настоящее время проходит войсковые испытания.

Abrams весит более 71 тонны и благодаря мощному газотурбинному двигателю может развить максимальную скорость 42 миль/ч; здесь он превосходит любой танк, который Россия имеет на вооружении, включая T-72Б, T-80 и T-90.

Впрочем, как считают авторы доклада CSIS, имеются определенные конструктивные характеристики, которые выравнивают возможности танка Abrams и российских танков.

В то время как боевые танки Соединенных Штатов полагаются на тяжелую броню для защиты, российский парк состоит из меньших, более легких платформ, которые используют такие системы противодействия, как например, комплексы активной защиты для борьбы с противотанковыми ракетами и реактивными противотанковыми гранатами.

Российские системы активной защиты эффективны «против большинства современных ПТУР, компенсируя тем самым некоторый недостаток брони, но плохо противостоят противотанковым ракетам FMG-148 Javelin в режиме атаки сверху».

«Надежная система активной защиты, созданная с нуля, скорее всего, является ключевым компонентом танка T-14 Армата», – сказал Дэвид Джонсон, ведущий специалист Центра стратегических и бюджетных исследований.

В случае с танком «T-14… вы не прикручиваете на болты активную защиту. Вы просто интегрируете ее в машину на стадии проектирования».

Тем временем Научно-исследовательский бронетанковый центр американской армии испытывает системы активной защиты, которые будут установлены на танк Abrams. «Вопрос в том, насколько она будет эффективна после установки», – заметил он.

Хантер из центра CSIS сказал, что значение развертывания эффективной системы активной защиты нельзя недооценивать. «Это срочная необходимость, которую необходимо воплотить в реальность как можно скорее. Танк T-14 будет иметь ряд других усовершенствований, включая необитаемую башню, которая обеспечит экипажу лучшую защиту. Также это позволит сократить экипаж с четырех до трех человек и получить более легкую систему, которая, скорее всего, будет весить значительно меньше танка Abrams».

«Люди высвобождаются и это дает вам возможность развернуть еще один танк при том же количестве военнослужащих, – сказал он. – Это означает, что Армата будет способен двигаться по дорогам, по которым не сможет перемещаться танк Abrams».

В докладе CSIS отмечается, что большая масса американского танк является основным ограничивающим фактором. «Большая масса Abrams делает его просто логистическим кошмаром. Вследствие весовых ограничений для европейских дорог эта платформа слишком тяжелая для американских тяжелых тягачей и должна перевозиться немецкими и британскими тяжелыми буксирами».

Джонсон сказал, что масса системы увеличивается из-за постоянного добавления пассивной брони и днищевых бронекомплетов для ведения городских боевых действий. Это может создать большие проблемы во время наземных операций.

По данным агентства RAND Corporation «Усиленное сдерживание на восточном фланге НАТО», российская армия способна достичь столиц Эстонии и Латвии за 60 часов.

Из доклада CSIS: «В то время как Abrams мог бы качественно превзойти российские танки, это преимущество немногое значит, если оно не используется в реальном сражении… Россия сможет более свободно перемещать свои бронетанковые части по всей Европе, превосходя американских защитников».

Хантер сказал, что Россия известна своими операциями «внезапный удар и захват», в которых использует отличные маневренные качества своих машин для быстрого захвата целевого района.

«Им для этого большого количества войск вообще не надо. Это реальный вызов для США. Однако русские не могу позволить себе купить много танков Армата», – отметил Хантер.

«Их бюджет остается весьма тощим, – заметил он. – Своего рода открытый вопрос: какое количество своих сил они реально собираются и способны модернизировать исходя из того, что бюджет у них весьма ограниченный».

По данным новостных агентств, Россия изначально хотела построить 2300 систем к 2020 году, но позднее сократила это количество до 100 платформ.

«В то же время Россия может начать продавать танки странам, которые не очень дружественны к Соединенным Штатам. Русские – большие эксперты, – сказал Хантер. – Некоторые из этих систем, которые русские производят и о которых мы беспокоимся, мы можем не увидеть в бою с Россией, но мы можем увидеть их в войне с кем-то еще. А покупателями могут стать Северная Корея, Иран и Сирия».

Джонсон заметил, что русские счастливы продавать вооружение тем странам, которых Соединенные Штаты остерегаются. Он предположил, что они могут продавать менее функциональную платформу, чем та, которую имеют в своем арсенале.

«Поскольку Россия разрабатывает свой танк Армата, мы не должны отставать. Поэтому американская армия предпринимает свои первые шаги в направлении развертывания нового танка, – сказал в своей речи в национальном пресс-клубе в Вашингтоне генерал Марк Милли, начальник генерального штаба армии. – Нам действительно нужна новая бронированная платформа для нашей механизированной пехоты и наших бронетанковых подразделений».

На вопрос об истинном назначении танка Армата, который согласно планам должен быть принят на вооружение в 2020 году, Милли не стал озвучивать степень угрозы, которую танк может собой представлять как для Соединенных Штатов, так и для их союзников по НАТО.

«Впрочем, Россия в основе своей, несомненно, представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов, – отметил Милли. – Страна вложила значительные инвестиции в модернизацию своих обычных систем вооружения за прошедшие 15 лет».

Милли возглавляет аналитическую группу, которая изучает инновационные технологии и разрабатывает концепцию нового американского танка. «Армия рассматривает ряд новых технологий, которые могут быть внедрены в подобную систему, включая новую броню».

«Прежде всего, на что мы обращаем внимание в этом проекте – это материал, сама броня, – сказал он. – Если будет проведен большой объем исследований и разработок, то мы сможем открыть новый материал… значительно легче по массе, но при этом с таким же уровнем защиты. Это будет реальным крупным прорывом. Современные боеприпасы также в нашем списке».

«Мы применяем кинетические или пороховые снаряды уже пять столетий, но теперь мы видим преимущества непороховых кинетических систем, – отметил он. – Две развивающихся системы вооружения – лазеры и рельсовые пушки – могут рассматриваться в качестве перспективных».

«Роботизация также будет основой любой новой машины, которую закупит армия, – отметил Милли. – Возможно, нам необходимо добиться двойного использования так, чтобы командир на поле боя мог при необходимости выбрать режим машины, обитаемый или необитаемый. Он может переключить тумблер и тогда танк становится роботом. Хотя платформе Abrams почти сорок лет, многие из ее компонентов были обновлены и роботизация вполне возможна».

«У нас сегодня есть хороший, надежный танк. Танк M1, который мы видим сегодня, визуально выглядит точно так же, как танк из 80-х, когда я был вторым лейтенантом. Но, конечно же, это не тот же самый танк. Внутренняя начинка, его управление огнем, силовая установка, броня и т.д. Всё было обновлено и модернизировано за все прошедшие годы».

По мнению Хантера, хотя армия заинтересована в появлении новой системы, реальность такова, что у нее ограничено финансирование для того, чтобы проводить какие-то исследования.

В соответствии с «Законом о расходовании бюджетных средств» от 2011 года бюджеты на исследования и разработки по этой теме были абсолютно обрезаны, а в некоторых случаях были сокращены на 70 процентов.

«На данный момент просто не так уж много средств в бюджете армии на исследования чего-либо. Они проводят какие-то базовые исследования, научные и технологические, чтобы попробовать создать возможности в будущем, делать что-то интересное в плане модернизации, но сейчас ничего нет такого реально ценного, чтобы в ближайшем будущем можно было бы купить. Но очевидно, что это положение дел нужно исправлять».

Пол Шарр, директор программ национальной безопасности в Центре «Новой американской безопасности», заметил, что армия должна быть осторожна, если она хочет развертывать новый танк.

«Я не вижу сейчас никакого выигрыша в том, чтобы пойти и создать новый танк, – сказал он. – В общем, когда люди в Пентагоне используют словосочетание «следующее поколение», я слегка напрягаюсь, поскольку все мы видели своего рода прорывное мышления эпохи трансформации министра обороны Рамсфелда».

«Зачастую официальные лица выпаливают список неотложных дорогостоящих потребностей, многие из которых с технологической точки зрения невыполнимы».

Армия должна быть уверена, что любое подобное начинание не пойдет по стопам закрытой программы Боевые Системы Будущего (Future Combat Systems), которую отменили после истраченных миллиардов долларов и минимума того, что реально пошло бы в дело. «Армия также должна пойти на компромисс между маневренностью, летальностью и живучестью, - добавил он. – Одновременно иметь высокие уровни всех этих характеристик нереально в одной машине».

Хантер заметил, что хотя время отставки танка Abrams рано или поздно всё равно придет, этот день пока не наступил. «Предстоит гигантская работа касательно доработок и обновлений. Вы можете обновить двигатель, сделав машину более подвижной. Теоретически вы можете разработать новые типы боеприпасов, которые смогут дать дополнительное огневое могущество и упростить логистику. Очень многое можно сегодня сделать с танком Abrams для того, чтобы максимально повысить его боевые возможности».

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