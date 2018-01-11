Арпайо: Конгресс должен рассмотреть президентское свидетельство о рождении

Оскандалившийся бывший шериф из Аризоны Джо Арпайо (Joe Arpaio) вновь заявляет о том, что свидетельство о рождении бывшего Президента США Барака Обамы является «подделкой» и требует от Конгресса принять закон, требующий проверки таких документов.«Я еще раз скажу вам, что этот документ является поддельным документом», - сказал Арпайо в интервью WABC. Он считает, что Конгресс должен принять новые требования проверки свидетельств о рождении кандидатов в Президенты, чтобы точно определить их происхождение.Кроме того, Арпайо заявил, что собирается стать кандидатов от республиканцев в выборах в Сенат от Аризоны в этом году. Тогда он сможет официально потребовать Конгресс принятие закона и пересмотр документов Обамы.Арпайо служил шерифом округа Марикопа почти 25 лет, прежде чем потерял свою должность в 2016 году на фоне скандала из-за расовых дискриминаций, преследования мигрантов и организации тюрьмы с ужасающими условиями для заключенных.