«Атаман» «казаков ДНР» собрался идти на Киев «защищать» Киево-Печерскую лавру

Атаман «верного казачества», боевик «ДНР» Алексей Селиванов пригрозил Украине в из-за акций протеста под Киево-Печерской лаврой «идти на КИев».

Напомним, активисты устроили акцию протеста под Киево-Печерской лаврой, требуя изгнать из храма «агентов ФСБ». В ответ на это, Селиванов пообещал в случае «захвата» Лавры ввести в Киев армию «Новороссии». Известный украинский политолог Алексей Голобуцкий посмеялся над Селивановым и представил, как поведут себя представители московской патриархии, если угрозы казака вдруг исполнятся. Пользователи соцсети также высмеяли смелые планы боевиков.

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