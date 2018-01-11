Авария в Киеве стала причиной сбоя в работе метрополитена

В Киеве на красной ветке метро произошла авария. В результате заблокировано движение поездов между станциями «Левобережная» и «Арсенальная». Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

«Внимание! Красная ветка. Едем „Лесная“ — „Дарница“, „Академгородок“ — „Крещатик“. Участок „Левобережная“ — „Арсенальная“ — остановка из-за неисправности поезда», — сказано в сообщении.

На данный момент неизвестно, когда удастся возобновить движение на участке между станциями «Левобережная» и «Арсенальная». О причинах поломки поезда также пока не сообщается.