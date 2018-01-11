Белорусская биатлонистка Скардино победила в зачете индивидуальных гонок в КМ-2017/18

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок в Кубке мира в сезоне-2017/18.

В четверг в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге состоялась вторая по счету и заключительная индивидуальная гонка в сезоне у женщин, в которой 32-летняя Скардино заняла седьмое место. Первая индивидуальная гонка прошла 29 ноября на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, и в ней уроженка Ленинграда, выступающая за Белоруссию, одержала победу, первую в карьере.

В сумме Скардино набрала 96 очков и на пять баллов опередила ближайшую преследовательницу – украинку Юлию Джиму. Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен (25 баллов), разместившаяся на 29-й позиции.

Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр Сочи в индивидуальной гонке, впервые в карьере завоевала малый Хрустальный глобус в Кубке мира. Кроме того, Скардино стала второй белорусской биатлонисткой, победившей в зачете индивидуальных гонок в Кубке мира - впервые это сделала Светлана Парамыгина в сезоне-1994/95.