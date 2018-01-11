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Боевики бегут, русские «Солнцепёки» сжигают «Аль-Каиду», освобождая базу ВВС Сирии в Идлибе (ФОТО, КАРТА)


Добавлено: 11 янв 2018 в 06:58, Категория: Новости на сегодня
Боевики бегут, русские «Солнцепёки» сжигают «Аль-Каиду», освобождая базу ВВС Сирии в Идлибе (ФОТО, КАРТА)

Как сообщала «Русская Весна», 10 января Армия Сирии при поддержке ВВС России продолжила штурм укрепрайонов «Аль-Каиды»* и союзных ей банд на юго-востоке провинции Идлиб.

Вечером ведущие СМИ со ссылкой на РИА-новости сообщили о взятии Абу-Духура, но эта информация не соответствует действительности.

На самом деле армейцы прорвали оборону джихадистов и с боями вошли на окраины объекта ВВС Сирии. Сейчас Tiger Force приступили к заключительной фазе спецоперации по взятию Абу-Духура. Ранее появились кадры, как российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» сжигают оборону террористов в этом районе (см. фото ниже).

За день «Тигры» сумели освободить более 10 населенных пунктов, расположенных на южной окраине стратегической авиабазы Абу-Духур. Среди них Тал Сальмо, Аль-Байяйя, Аль-Дабшия, Зафр ас-Сагир, Зафр Кабьер, Умм-Джорра, Аль-Бувити, Расмус Айед, Умм-Джарин и другие.

В результате правительственные войска взяли под полный огневой контроль военный аэродром с южной стороны и начали вести огонь по оборонительным позициям врага.

Сообщается, что многие бандгруппы бежали с передовой, чтобы не попасть в окружении и не быть уничтоженными в полном составе.

«Сирийская армия и ее союзники взяли под контроль южную часть Абу Духура в на юго-востоке Идлиба, тяжелые столкновения происходят внутри аэропорта», — сообщил ночью известный сирийских журналист Хосейн Мортада.

Ожидается, что оборона боевиков на военном аэродроме падет в течение 24 часов, так как ВКС и бойцы САА ведут интенсивный огонь по противнику, вынуждая его оставить свои позиции.

Специальные саперные бригады САА должны приступить к разминированию некоторых территорий на объекте, так как джихадисты перекрыли их минными заграждениями.

В тоже время есть информация, что главари «Хайят Тахрир аш-Шам»* («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) перебрасывают к линии фронта начиненные взрывчаткой автомобили, чтобы атаками смертников задержать стремительное наступление Tiger Force.

Напомним, 7 сентября 2015 г. террористы начали мощное наступление на Абу-Духур под покровом сильной песчаной бури, банды смогли захватить это важный объект после двух дней боёв, сломив сопротивление малочисленных защитников авиабазы.

*Запрещенная в РФ террористическая организация



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Добавлено: 11 янв 2018 в 06:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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