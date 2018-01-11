Что ожидает Украину в 2018 году?

Показать меню
Актуально
57-летний Хью Грант станет отцом в пятый раз - 20:35 57-летний Хью Грант станет отцом в пятый раз Бывший тренер белорусского БАТЭ Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА - 20:43 Бывший тренер белорусского БАТЭ Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА "Барселона" из-за трансфера Коутиньо не сможет начать в срок реконструкцию арены - 20:43 Тренер "Байера" оштрафован на 12 тысяч евро за симуляцию - 20:43 Тренер Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей конкурса - 20:49 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей конкурса «Новая Звезда» Реалистичное преображение талантливых косплееров (ФОТО) - 20:53 Реалистичное преображение талантливых косплееров (ФОТО) Ученые выяснили, что интеллект привлекает больше, чем внешность - 20:54 Ученые выяснили, что интеллект привлекает больше, чем внешность Свидетель обвинения по делу Никиты Белых решил изменить показания - 20:55 Свидетель обвинения по делу Никиты Белых решил изменить показания Аркадий Волож купил гражданство Мальты - 20:55 Аркадий Волож купил гражданство Мальты Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории - 20:55 Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории Путин лично откроет московский предвыборный штаб - 20:56 Путин лично откроет московский предвыборный штаб Рейсовый автобус перевернулся на Ставрополье, трое пострадавших - 20:57 Рейсовый автобус перевернулся на Ставрополье, трое пострадавших Путин призвал открыть отдельную программу по созданию мощностей на Дальнем - 20:57 Путин призвал открыть отдельную программу по созданию мощностей на Дальнем Востоке Саакашвили планирует марш за импичмент Порошенко на 21 января - 20:57 Саакашвили планирует марш за импичмент Порошенко на 21 января Пять человек погибли в результате обстрела Дамаска - 20:57 Пять человек погибли в результате обстрела Дамаска Полиция Чечни нашла марихуану в машине главы местного отделения «Мимориала» - 20:57 Полиция Чечни нашла марихуану в машине главы местного отделения «Мимориала» МИД РФ назвал кощунственным латвийский закон «О статусе участника Второй - 20:57 МИД РФ назвал кощунственным латвийский закон «О статусе участника Второй мировой»
» » Что ожидает Украину в 2018 году?

Что ожидает Украину в 2018 году?


Добавлено: 11 янв 2018 в 08:08, Категория: Политика
Что ожидает Украину в 2018 году?

Главная особенность 2018 года заключается в том, что для Украины наступивший год является предвыборным – в 2019 году должны состояться плановые президентские и парламентские выборы. В сущности, у правящей верхушки на данный момент нет иных задач, помимо политического самосохранения и пролонгации срока своих полномочий.

Тактика киевских «верхов» в этом году будет подчинена необходимости концентрации ресурсов. Комплекс предвыборных мер будет включать в себя и взятие под плотный контроль медиаполя, и аккумулирование финансовых потоков для будущей кампании, и создание «технических» политпроектов, и давление политических оппонентов. Потому рискнем предположить, что процесс «закручивания гаек» в 2018 году пойдет куда более активно.

Обещанная Петром Порошенко «жизнь по-новому» не привела к коренному изменению предвыборных социально-политических практик, более того – усугубила все деструктивные тенденции, сложившиеся в рамках украинской политической культуры. Словом, в 2018 году общество станет свидетелем разгула популизма, громадного потока заведомо невыполнимых обещаний, пропаганды успехов набивших гигантскую оскомину «реформ», обострения борьбы за по-прежнему сужающуюся (сколько бы правящие круги не заявляли об экономическом росте) «кормовую базу» и прочих явлений, характерных для предвыборного периода на Украине.

Но вот с ресурсами для продвижения предвыборных социальных и имиджевых программ, необходимых для поднятия обвалившихся рейтингов правящих кругов, в 2018 будет непросто. Фактически киевские власти оказываются «на растяжке»: c одной стороны, необходимо изыскать средства для того, чтобы задобрить ключевой электорат в лице пенсионеров, бюджетников, силовиков, а с другой – сделать это крайне затруднительно без продолжения внешнего кредитования, для чего необходимо выполнить целый перечень крайне неприятных для «верхов» требований (антикоррупционный суд, ротация состава ЦИК, отмена моратория на экспорт леса-кругляка, открытие рынка земли, очередное поднятие тарифов на газ).

К тому же, в 2018 дадут свои первые, крайне горькие, плоды антисоциальные реформы, которые минувшей осенью Верховная Рада штамповала в режиме «взбесившегося принтера» – медицинская, пенсионная, судебная, образовательная. А те социальные подачки, которые власти к концу 2017 года бросили вышеуказанным категориям населения, уже стремительно съедаются очередным витком девальвации гривны и, как следствием, инфляцией.

Также не стоит забывать тот факт, что в 2018 году Киеву придется отдать треть доходной части государственного бюджета на погашение внешних и внутренних (менее критично) долгов – более $ 10 млрд. В эту сумму, заметим, не включены выплаты в пользу России: $ 3 млрд по еврооблигациям от декабря 2013 года (окончательное решение по этому долгу Высокий суд Лондона вынесет в конце января) и возможные несколько миллиардов в пользу «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража (суммы выплат будут определены, как ожидается, в марте).

При отсутствии хлеба со зрелищами на Украине все будет в порядке. Во-первых, радикальное крыло киевской власти по мере приближения выборов будет продвигать все новые и новые инициативы, направленные на деформацию исторической памяти общества и на разрыв социокультурных связей с Россией. Помимо прочего, опора на ультранационалистическую идеологию не позволит Украине в 2018 году нормализовать отношения с соседними странами Евросоюза в лице Венгрии и Польши.

Во-вторых, в скором времени должны возобновиться акции протестов под предводительством Михаила Саакашвили, который стал главным ньюсмейкером второй половины прошлого года на Украине. Эффективность прошлогодних акций оказалась весьма низкой и ни одно из требований протестующих не было выполнено, но своими действиями экс-президент Грузии явно заслужил титул главного шута украинского политического цирка в 2017 году.

В-третьих, продолжится эффектная, но крайне неэффективная «борьба с коррупцией». Разоблачения, скандалы, обвинения – всего этого вдоволь будет в наступившем году. Но, в действительности, с коррупцией на Украине никто не борется, а лишь упорядочивает ее к своей выгоде. Учитывая, что именно западные круги были учителями и вдохновителями украинских элитариев по коррупции, нынешние требования Запада относительно создания антикоррупционного суда выглядят странно («продавливать» его создание будут в т. ч. угрозами приостановки «безвиза»). Дело, очевидно, не в коррупции как таковой, а в желании лишить украинские верхи субъектности.

В-четвертых, это деолигархизация, являющаяся логичным продолжением так называемой «борьбы с коррупцией». Декабрьский всемирный арест активов Игоря Коломойского решением Высокого суда Лондона (как минимум, на время рассмотрения иска ранее национализированного «ПриватБанка»), январская «заморозка» денежных средств компаний Рината Ахметова на Кипре в размере $ 820 млн, продолжающаяся эпопея вокруг возможной экстрадиции Дмитрия Фирташа из Австрии в США – судя по всему, коллективный Запад в этом году куда активнее возьмется за «раскулачивание» украинских олигархов. Украинские обыватели смогут позлорадствовать, однако конфискованные у представителей крупного капитала средства явно не будут предназначены для украинской казны.

Что касается вопроса урегулирования конфликта на Донбассе, то, вероятнее всего, в 2018 году будет сохраняться статус-кво – т. е. «ни войны, ни мира». Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Нацбанк Украины закладывает 0,5 млрд убытков для украинской экономики от блокады неподконтрольного региона в этом году; а в январе парламент начнет рассмотрение во втором чтении законопроекта №?7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» («о реинтеграции/деоккупации Донбасса»), где Россия признается «государством-агрессором», а неподконтрольный Киеву Донбасс «оккупированным»: его принятие за основу и в целом будет означать фактически односторонний выход Киева из Минского процесса. В лучшем случае, на Донбассе в этом году удастся добиться устойчивого режима соблюдения тишины и продолжить процедуру обмена пленными.

В общем, 2018 год для украинского общества станет еще одним годом выживания и лишним подтверждением тезиса «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Но не за горами 2019 год, когда маятник истории может качнуться в противоположную сторону.

Источник



Материалы по теме:

Предсказание о новом президенте России в 2018 году от карпатских мольфаров
Медведев ушел от ответа на вопрос об участии в выборах президента
Взносы на неработающих граждан в 2017 году составят 618 миллиардов рублей
Путин рассказал о своих планах по участию в выборах 2018 года
Добавлено: 11 янв 2018 в 08:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Киеве из-за кори объявили профилактические меры

В Киеве из-за кори объявили профилактические меры

В Чернобыле готовят к запуску солнечную электростанцию

В Чернобыле готовят к запуску солнечную электростанцию

В Сумской области на заправке прогремел взрыв: двое пострадавших

В Сумской области на заправке прогремел взрыв: двое пострадавших

Типичная Украина: Под Киевом при строительстве детского сада использовали особо опасные химикаты

Типичная Украина: Под Киевом при строительстве детского сада использовали особо опасные химикаты

Загрузка...



Лента новостей
Информацию о проектах и доверенных лицах Путина разместят на его сайте - 20:08 Информацию о проектах и доверенных лицах Путина разместят на его сайтеПутин: РФ готова помочь перевезти украинскую военную технику из Крыма в Одессу - 20:08 Путин: РФ готова помочь перевезти украинскую военную технику из Крыма в ОдессуПутин поздравил журналистов с наступающим Днем российской печати - 20:08 Путин поздравил журналистов с наступающим Днем российской печатиУчительница во время урока пообещала линчевать темнокожего ученика - 20:04 Учительница во время урока пообещала линчевать темнокожего ученикаАрмия США заказала ботов для влияния на зарубежных пользователей соцсетей - 20:03 Армия США заказала ботов для влияния на зарубежных пользователей соцсетейПутин обвинил США в попытках вмешательства в дела других стран - 20:02 Путин обвинил США в попытках вмешательства в дела других странВ США обсудит влияние криптовалюты биткоина на экономику - 20:02 В США обсудит влияние криптовалюты биткоина на экономикуВ СНБО сделали заявление по выпуску криптовалюты в Украине - 20:00 В СНБО сделали заявление по выпуску криптовалюты в УкраинеИгроки "Йокерита" Мозес и Раутанен пропустят матч КХЛ с "Куньлунем" - 19:57 Игроки В Матче звезд КХЛ будут участвовать игроки МХЛ - 19:56 В Матче звезд КХЛ будут участвовать игроки МХЛКоклен перешел в "Валенсию", сумма отступных составит 80 млн евро - 19:56 Коклен перешел в Морозов: "Северсталь" не хотела отпускать Гераськина на Кубок вызова МХЛ - 19:56 Морозов: "Волга" победила "Динамо" (Москва) в ЧР по бенди, проигрывая 0:3 - 19:56 Девять игроков дортмундской "Боруссии" отравились кебабом в Испании - 19:56 Девять игроков дортмундской
Последние новости
В РФ ограничили право следователей изымать активы в экономических делах - 20:29 В РФ ограничили право следователей изымать активы в экономических делах Путин заявил о непричастности Турции к атаке на российскую базу Хмеймим - 20:29 Путин заявил о непричастности Турции к атаке на российскую базу Хмеймим Путин заявил, что большое число кандидатов в президенты освежает дискуссию - 20:29 Путин заявил, что большое число кандидатов в президенты освежает дискуссию Украинские звезды проводят аукцион, чтобы помочь тяжело больному волонтеру из Бахмута - 20:28 Украинские звезды проводят аукцион, чтобы помочь тяжело больному волонтеру из Бахмута В сеть выложили видео, как солдат РФ сжег БТР, разогревая консервы - 20:28 В сеть выложили видео, как солдат РФ сжег БТР, разогревая консервы Дональд Туск не исключает возможности выхода Польши из ЕС - 20:28 Дональд Туск не исключает возможности выхода Польши из ЕС Грудинин пообещал выйти из ВТО и отменить «Платон» - 20:22 Грудинин пообещал выйти из ВТО и отменить «Платон» Эквадор подтвердил предоставление гражданства Джулиану Ассанжу - 20:21 Эквадор подтвердил предоставление гражданства Джулиану Ассанжу Ковалев: Гассиев в полуфинале WBSS без особых проблем досрочно победит Дортикоса - 20:17 Ковалев: Гассиев в полуфинале WBSS без особых проблем досрочно победит Дортикоса Определен состав мужской сборной России на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге - 20:17 Определен состав мужской сборной России на эстафету на этапе КМ в Рупольдинге САП: СБУ открыла дело о разглашении имен агентов НАБУ под прикрытием - 20:17 САП: СБУ открыла дело о разглашении имен агентов НАБУ под прикрытием Армия США хочет создать ботов для влияния на пользователей соцсетей - 20:09 Армия США хочет создать ботов для влияния на пользователей соцсетей Путин: Москва готова пригласить специалистов из Украины для утилизации боеприпасов в Крыму - 20:09 Путин: Москва готова пригласить специалистов из Украины для утилизации боеприпасов в Крыму
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"