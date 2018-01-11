Депутат Верховной Рады рассказал о наименее эффективном парламенте в истории Украины

Народные избранники, которые попадут к власти после выборов 2019 года, сформируют наименее эффективный парламент в истории независимой Украины. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Борислав Береза.По словам нардепа, в нормальный парламент в Украине появится не ранее десятого созыва, поскольку в 2019 году существует большая вероятность того, что к власти вернуться “старые политики”.“Нам еще грозит как минимум один неприятный круг по грабельному полю. Следующий созыв парламента будет значительно хуже, чем этот”, - отмечает господин Береза.Добавим, что, по мнению различных политических экспертов, именно текущий (восьмой) созыв парламента считается худшим.Борислав Береза предполагает, что около 60 процентов действующих депутатов не попадут в следующий состав Верховной Рады.