Доротея Вирер делала ставку на стрельбу, и это оправдало себя

РУПОЛЬДИНГ, 11 янв — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер после победы в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге заявила, что настраивалась прежде всего на хорошую стрельбу, и это оправдало себя.

В четверг Вирер преодолела 15-километровую дистанцию без ошибок на четырех огневых рубежах за 41 минуту 29 секунд, что обеспечило ей победу в индивидуальной гонке.

"Я абсолютно счастлива, - сказала Вирер журналистам. – Настраивала себя прежде всего на стрельбу, хотя со стрельбой в последнее время у меня совершенно не складывалось. Я не та спортсменка, у которой получается выигрывать, допуская промахи, но сконцентрироваться в нужный момент на рубеже мне удается".

Итальянка в свое время дважды становилась в индивидуальной гонке чемпионкой мира среди юниоров, а во взрослой карьере дважды выигрывала эту дистанцию на этапах Кубка мира. Победа в Рупольдинге стала для нее на этой дистанции третьей. Все три раза Вирер побеждала с "нулевой" стрельбой.

"Мне нравится Рупольдинг. Нравится здесь выступать, нравится, что установилась хорошая погода. Словом, все шло к тому, чтобы мой результат оказался высоким", - отметила она.