Доротея Вирер делала ставку на стрельбу, и это оправдало себя

В четверг Вирер преодолела 15-километровую дистанцию без ошибок на четырех огневых рубежах за 41 минуту 29 секунд, что обеспечило ей победу в индивидуальной гонке.
"Я абсолютно счастлива, - сказала Вирер журналистам. – Настраивала себя прежде всего на стрельбу, хотя со стрельбой в последнее время у меня совершенно не складывалось. Я не та спортсменка, у которой получается выигрывать, допуская промахи, но сконцентрироваться в нужный момент на рубеже мне удается".
Итальянка в свое время дважды становилась в индивидуальной гонке чемпионкой мира среди юниоров, а во взрослой карьере дважды выигрывала эту дистанцию на этапах Кубка мира. Победа в Рупольдинге стала для нее на этой дистанции третьей. Все три раза Вирер побеждала с "нулевой" стрельбой.
"Мне нравится Рупольдинг. Нравится здесь выступать, нравится, что установилась хорошая погода. Словом, все шло к тому, чтобы мой результат оказался высоким", - отметила она.