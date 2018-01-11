Два украинских телеканала проверят после показа «Иронии судьбы»

Украинские телеканалы «СТБ» и «Интер» ожидают внеплановые проверки после трансляции в новогодние праздники фильмов и передач с российскими артистами, которые числятся в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

На сайте Национального совета указывается, что на телеканале «Интер» шли фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Москва слезам не верит». А канал «СТБ», помимо этих кинолент, показывал «Любовь и голуби» и «Кавказскую пленницу», хотя в картинах играют актеры из «черного списка» — Олег Табаков, Александр Михайлов, Наталья Варлей и Валентина Талызина. Как отметили в украинском ведомстве, указанные телеканалы нарушили требования закона «О телевидении и радиовещании».

В ноябре на Украине запретили показывать сериал «Сваты» из-за того, что там задействован актер Федор Добронравов, который находится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.