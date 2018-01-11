Граждан США призвали быть осторожными в Украине

Госдеп США рекомендовал своим гражданам соблюдать повышенную осторожность во время поездок в Украину.

На специальном запущенном ведомством портале для путешественников есть список, где все государства разделены на четыре категории. В первой группе находятся государства, в которых достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности. Это — Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства ЕС и многие бывшие республики СССР.

Во вторую группе находятся страны, где необходима повышенная осторожность, туда Германия, Великобритания, Франция и Украина. Кроме того, в этой группе находятся Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия.

При этом путешествия в государства третьей группы, куда попала Россия, Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция власти США рекомендуют пересмотреть.

В четвертую же группу из-за возможной угрозы жизни, власти США отнесли Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, КНДР, Сирия, Сомали и ряд других государств.