Хокинг прогнозирует ад на Земле с дождями из серной кислоты

Известный британский ученый Стивен Хокинг заявил, что в случае сохранения глобального потепления условия жизни на нашей планете станут невыносимыми и из-за сверхвысокой температуры Земля превратится в сущие ад.

Хокинг добавил: «В следующий раз при встрече с человеком, отрицающим изменения климата, скажите ему, чтобы он отправился в Венецию. Я заплачу за проезд». Хокинг отметил, что Земля может превратиться в невыносимо жаркое место, если глобальное потепление продолжит развиваться.

Также, Хокинг считает, что со временем Земля способна превратиться в такую же «тепличную планету», как Венера: с дождями из серной кислоты, кипящими океанами и температурой 250 градусов тепла.

Ученый подчеркнул: «Изменение климата является одной из величайших угроз для человечества, которую мы можем предотвратить, если начнем действовать сейчас».

По его словам, колонизация других планет и Луны — один из возможных вариантов спасения человечества.