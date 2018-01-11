Хованская предложила упростить проведение собраний в многоквартирных домах

Председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») анонсировала возможное рассмотрение в нижней палате законопроекта, упрощающего проведение общих собраний для многоквартирных домов.

Заявление парламентария прозвучало в четверг на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

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«В ближайшее время ещё пройдёт проект о том, что есть возможность конференцию проводить, представителей выбирать. Это не создаст никаких проблем, потому что у нас сейчас возможно очное голосование, очно-заочное голосование и заочное голосование… Мы всё сделаем, чтобы не было аргумента у той стороны «невозможно провести общее собрание» — его возможно будет повести, и я надеюсь, что в этом году мы этот законопроект примем», — подчеркнула Хованская.

Депутат отметила, что единственным случаем, когда на практике с большой долей необходимости следует провести конференцию, является слишком большое число жильцов в доме.

В 2017 году профильный думский комитет инициировал принятие поправок к закону о начислении платы за общедомовые нужды.

Согласно норме, если в домах с установленными счётчиками начисленные счета не доходят до норматива, то жильцы вправе решить вопрос об оплате по счётчикам на общем собрании.

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