Кабмин обязал украинских дипломатов проверяться у психиатров

Кабмин Украины сегодня обязал кандидатов на дипломатическую службу проходить обязательную психиатрическую проверку.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он разработан МИДом для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипломатической службы.

Так, сообщается, что работники дипслужб находятся под «повышенной психоэмоциональной нагрузкой» во время долгосрочных командировок, особенно в государства с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью».