Клинцевич отреагировал на инициативу Киева о «приватизации» русского языка

Украинскому писателю Андрею Куркову, высказавшему мысль о необходимости для Киева признать русский язык украинской культурной собственностью, не следует сравнивать неравнозначные понятия, заявил первый зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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«На Украине вздумали приватизировать русский язык, приспособив его для своего внутреннего потребления. Автору этой сногсшибательной идеи некоему невдомек, что это столь же невозможно, как и перекопать Сахару или перешагнуть Эверест», — отметил парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что украинский язык наряду с другими языками заслуживает уважения, однако нельзя ставить в один ряд русский как «поистине мировой язык, на котором говорят сотни миллионов людей, и не только в России», и украинский язык, которым не владеет часть граждан республики.

«Не думаю к тому же, что украинский язык готов, чтобы нести прямо-таки сейчас «европейские смыслы» и ценности, к чему его призывает тот же самый писатель. Для этого нужно иметь своих Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Булгакова, свою великую литературу, сотворённую на родном языке», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее украинский писатель Андрей Курков призвал сделать русский язык «культурной собственностью» Украины.

Общественник призвал открыть в стране институт русского языка, чтобы русскоговорящие украинцы имели возможность, по его словам, «обособиться от общего «русского мира за пределами России».

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