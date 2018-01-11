Компании, которые не переживут 2018 год

Издание Ars Technica проанализировало итоги 2017 года и составило список компаний, которые могут умереть в 2018 году.В отчете говорится не только о фактическом прекращении ведения бизнеса. По мнению экспертов ресурса, иногда речь идет о длительном процессе реорганизации, перезагрузки, поглощения и ожидания инвестиций.В этом году в список компаний, которые, скорее всего, прекратят свою деятельность в привычном пользователям виде, попали:UBERВ 2017 году компания пережила несколько крупных скандалов и важных кадровых перестановок. Чего стоит только история с выплатой 100 000 долларов хакерам за сокрытие факта взлома базы данных пользователей вместо обнародования проблемы и попытки ее решить. Также не прибавило энтузиазма акционерам и увольнение гендиректора службы. В результате аналитики прогнозируют компании убытки в размере более трех миллиардов долларов и возможную реорганизацию.HTCКомпания HTC в прошлом году продала часть своих производственных мощностей корпорации Google. Сделка принесла производителю смартфонов более одного миллиарда долларов. Однако эксперты уверены, что этих денег компании хватит не более, чем на три года. Учитывая, что прибыль HTC постоянно падает на протяжении нескольких лет, логичным кажется сценарий, при котором компания продолжит продавать активы и в итоге прекратит свое существование.SOUNDCLOUDВ июне 2017 года компания на 40% сократила штат сотрудников и закрыла офисы в Лондоне и Сан-Франциско. Скорее всего, до конца текущего года ситуация изменится только в худшую сторону. За все время своего существования SoundCloud не продавалась большим корпорациям, мотивируя это решение желанием сохранить независимость. Однако инвестиций, на которых сервис продержался до сих пор, становится все меньше. Несмотря на аудиторию в 170 миллионов пользователей, создатели не смогли придумать рабочую схему монетизации музыкальной службы. За что и поплатились.TWITTERНа первый взгляд, попадание сети микроблогов в список компаний, которым грозит уничтожение, кажется странным. Однако в Ars Technica считают, что сервис отжил свое. На протяжении 2017 года руководство компании сделало очень много для того, чтобы как можно быстрее “убить” Twitter — начиная от поддержки абсурдных высказываний президента США Дональда Трампа, заканчивая увеличением количества символов в сообщении. Последнее превращает Twitter с привычного сервиса по обмену быстрыми сообщениями в подобие Facebook и других служб. А это автоматически делает его ненужным.