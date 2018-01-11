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Лучшие сорта томатов: какие семена выбрать для рассады в 2018 году


Добавлено: 11 янв 2018 в 06:27, Категория: Новости на сегодня
Лучшие сорта томатов: какие семена выбрать для рассады в 2018 году

Совсем скоро наступит посевной сезон, овощеводы начнут сеять рассаду помидор. Чтобы достичь хороших показателей и добиться качественного урожая, опытные овощеводы советуют обратить внимание на подготовку семян и определиться с сортами томатов. Предлагаем вам обзор лучших сортов помидор для посадки в 2018 году.

Определиться с выбором лучшего сорта томатов довольно сложно. Специалисты, прежде всего, советуют учитывать условия климата, в которых предполагается выращивание. Существует множество сортов предназначенных для южных климатических зон, а также выведено немало сортов для выращивания в условиях сибирского климата. Кроме выбора семян, нужно правильно подобрать время для их посева, вовремя осуществить пересадку и обеспечить правильный уход за растением.

Выбор семян томатов зависит от ваших потребностей, Кто-то хочет получить скороспелый урожай, а кто-то предпочитают урожайные сорта. Некоторым нравятся крупные, мясистые помидоры, а другие отдают предпочтение мелкоплодным растениям. Селекционеры вывели сорта помидор, которые могут удовлетворить любые запросы овощеводов.

Раннеспелые сорта томатов особенно ценны в регионах с запоздалым летом и затяжной весной. В 2018 году специалисты советуют сажать следующие скороспелки: Красный петух, Скороспелка, Амурский штамб, Агата, Августин, Загадка, Раджа, Президент F1, Ажур F1, Альфа, Первоклашка, Моя любовь, Азоюшка, Ляна, Бабушкин поцелуй, Семейный, Афродита, Красная стрела, Изобильный, Яблонька России, Санька, Боец.

Для любителей обильно плодоносящих томатов подойдут: Снежный барс, Асвон, Тарасенко 2, Вечный зов, Джинна, Де Барао желтый, Марманде, Картофельные, Рио Гранд, Малиновый гигант, Астраханский, Чудо Света, Гаспачо, Рома, Даренка, Пудовик, Дикая роза, Диаболик, Красная шапочка, Грушовка.

Рассадным способом в условиях открытого грунта хорошо выращивать: Эльдорадо, Супермодель, Красный клык. Золотой поток. Эти растения отличаются низкорослыми кустами и скороспелостью плодов. Загадка, Рио Де Гранде, Анастасия, Гигант, Бобкат – гибриды, которые овощеводы ценят за высокую урожайность, нужно учесть, что многие из них не нуждаются в подвязке и пасынковании.

В условиях закрытого грунта рассадным способом можно вырастить следующие сорта: Черри, Хурма, Виртуоз F1, Ажур, Ярило, Буржуй, Золотая бусинка F1, Кукла Маша, Скорпион, Богема F1, Весна севера, Розовый изюм, Вологда F1, Ильич F1, Оранжевое чудо, Татьяна, Союз 3, Мидас, Кукла, Урал F1, Чудо рынка, Счастье, Дубок, Оранжевый гигант, Мажор.



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Добавлено: 11 янв 2018 в 06:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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