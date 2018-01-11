Международный день «спасибо» 11 января 2018: смс-поздравления и поздравления в стихах. На календаре 11 января 2018 года. Сегодня отмечается праздник Международный день «спасибо».

Праздник еще не обрел большой популярности. Однако этот день очень важен и нужен каждому. Поздравьте своих близких с таким чудесным днем и скажите им «спасибо». Если вам хочется сказать слова благодарности в этот день тем, кто далеко, воспользуйтесь смс-поздравлением или поздравлением в стихах.

С Днем «спасибо»! Благодарность

Не стесняйтесь выражать,

Это ведь подарит радость

Тем, кто смог вас поддержать!

Говорите всем «спасибо»

За улыбки, доброту,

Это слово так красиво

И похоже на мечту!

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Поздравляю с Днём «спасибо»!

Пусть приходит благодарность

В виде ярких дней счастливых,

Что приносят только радость.

И пускай волшебным словом

Завершатся все дела,

Лишь вперёд, к успехам новым

Чтоб судьба тебя вела!

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«Спасибо» — слово не простое,

Оно пароль для нас для всех,

Его скажи с улыбкой доброй —

И гарантирован успех.

Я в день «спасибо» вам желаю

Всегда и всех благодарить,

Быть вежливым, всегда учтивым,

Легко и беззаботно жить.

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С международным днем «спасибо»!

Его почаще говорите.

Пусть помощь придает вам силы,

А вы ее всегда цените.

Пусть бог дарует вам спасение

От бед, невзгод и от печалей.

Живите вы без огорчения,

Благодарить не уставая.

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Спасибо вам, мои друзья,

Любой всегда помочь готов.

Спасибо вам, моя семья,

За теплоту душевных слов.

Примите искренность мою,

Добро и смысл в этом слове.

Всем тем, кого люблю, ценю,

Сказать «спасибо» — всегда в моде.

В моде всегда дарить тепло

Душевных слов, нежность признаний.

Спасибо, люди, за добро,

Пусть ваша жизнь счастливей станет!

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