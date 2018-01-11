Международный день «спасибо» 11 января 2018: смс-поздравления и поздравления в стихах. На календаре 11 января 2018 года. Сегодня отмечается праздник Международный день «спасибо».
Праздник еще не обрел большой популярности. Однако этот день очень важен и нужен каждому. Поздравьте своих близких с таким чудесным днем и скажите им «спасибо». Если вам хочется сказать слова благодарности в этот день тем, кто далеко, воспользуйтесь смс-поздравлением или поздравлением в стихах.
С Днем «спасибо»! Благодарность
Не стесняйтесь выражать,
Это ведь подарит радость
Тем, кто смог вас поддержать!
Говорите всем «спасибо»
За улыбки, доброту,
Это слово так красиво
И похоже на мечту!
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Поздравляю с Днём «спасибо»!
Пусть приходит благодарность
В виде ярких дней счастливых,
Что приносят только радость.
И пускай волшебным словом
Завершатся все дела,
Лишь вперёд, к успехам новым
Чтоб судьба тебя вела!
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«Спасибо» — слово не простое,
Оно пароль для нас для всех,
Его скажи с улыбкой доброй —
И гарантирован успех.
Я в день «спасибо» вам желаю
Всегда и всех благодарить,
Быть вежливым, всегда учтивым,
Легко и беззаботно жить.
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С международным днем «спасибо»!
Его почаще говорите.
Пусть помощь придает вам силы,
А вы ее всегда цените.
Пусть бог дарует вам спасение
От бед, невзгод и от печалей.
Живите вы без огорчения,
Благодарить не уставая.
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Спасибо вам, мои друзья,
Любой всегда помочь готов.
Спасибо вам, моя семья,
За теплоту душевных слов.
Примите искренность мою,
Добро и смысл в этом слове.
Всем тем, кого люблю, ценю,
Сказать «спасибо» — всегда в моде.
В моде всегда дарить тепло
Душевных слов, нежность признаний.
Спасибо, люди, за добро,
Пусть ваша жизнь счастливей станет!
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