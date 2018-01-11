На иранском нефтяном танкере возле берегов Китая произошел взрыв

В Восточно-Китайском море на панамском нефтяном танкере произошел взрыв. Об этом сообщает министерство транспорта КНР.

Ир

Шестого января принадлежащий иранской компании танкер SANCHI столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. На борту нефтевоза под панамским флагом находились 32 человека, из них 30 - граждане Ирана и двое членов экипажа из Бангладеш. После столкновения связь с ними пропала. Позже в море спасатели нашли тело моряка. На борту гонконгского судна находился 21 член экипажа, все они были благополучно спасены.

На сайте китайского ведомства сообщается, что в минувшую среду в 13:35 на танкере произошел взрыв. На месте инцидента временно приостановлены работу по тушению огня, а поисково-спасательные судна отплыли на безопасное расстояние. Отмечается, что взрыв на танкере, который перевозил 136 тысячи тонн газового конденсата, создает угрозу экологии.