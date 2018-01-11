На обложке Playboy впервые появился мужчина-трансгендер

Официальные представители немецкой версии мужского журнала Playboy подтвердили информацию о том, что новую обложку глянца украсит мужчина-трансгендер. При этом модель будет позировать полностью обнаженным.
Мужской журнал Playboy славиться своими откровенными фотосессиями, где во всей красе демонстрируются все женских прелести. Однако немецкая версия журнала впервые отошла от привычного шаблона и впервые за всю историю Playboy на обложке появиться трансгендерный мужчина. Такая честь выпала 21-летнему парню, который просит, чтобы его называли Джулианна Фарфалла.
Стоит отметить, что в прошлом году Джулианна Фарфалла пробовала свои силы в популярном во всем мире модельном шоу Next Topmodel, где боролась за победу вместе с другими девушками-моделями.