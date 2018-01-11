На обложке Playboy впервые появился мужчина-трансгендер

Официальные представители немецкой версии мужского журнала Playboy подтвердили информацию о том, что новую обложку глянца украсит мужчина-трансгендер. При этом модель будет позировать полностью обнаженным.Мужской журнал Playboy славиться своими откровенными фотосессиями, где во всей красе демонстрируются все женских прелести. Однако немецкая версия журнала впервые отошла от привычного шаблона и впервые за всю историю Playboy на обложке появиться трансгендерный мужчина. Такая честь выпала 21-летнему парню, который просит, чтобы его называли Джулианна Фарфалла.Стоит отметить, что в прошлом году Джулианна Фарфалла пробовала свои силы в популярном во всем мире модельном шоу Next Topmodel, где боролась за победу вместе с другими девушками-моделями.