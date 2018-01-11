"Насколько же русские превосходят США": американцы восхищены решением России и легкостью действий русских

В СМИ Соединенных Штатов всё чаще обсуждают действия Москвы в той или иной точке мира. Не остаются в стороне от обсуждения и простые американцы. Они всё больше восхищаются легкостью и решительностью, с которой РФ предпринимает новые шаги во внешней политике.

Так, американская газета Washington Post накануне опубликовала статью с заголовком "Кто атакует базы России в Сирии?". Автор материала называет налет беспилотных летательных аппаратов на базу Хмеймим "новой главной загадкой" боевых действий в Сирии, потому как не установлено, кто организовал атаку и стоит за боевиками.

Лиз Слай, автор WP, ссылаясь на военных экспертов, присоединяется к тому мнению, что террористы сами не смогли бы организовать подобную акцию.

В комментариях к публикации читатели издания выдвигают собственные предположения об организаторе атаки на российскую базу. Самые популярные варианты – это участие специальных служб, наемников самих Соединенных Штатов, а также новые вливания спонсоров сирийских боевиков.

Однако комментаторы обращают всё же большее внимание не на сам факт атаки, а на легкость, с которой российская сторона смогла ликвидировать угрозу.

"Российские возможности намного превосходят американскую систему, а именно "Железный купол" (тактическая система ПРО, используемая Штатами и Израилем. - Прим.). Русские даже не воспользовались своим самым современным оружием, чтобы справиться с этим", - отмечает читатель jsbmatua.

Что касается мнения военных экспертов, то, как пишет источник, они убеждены: боевики не могли бы самостоятельно создать систему управления беспилотниками. В Минобороны РФ заявляли, что при изучении уже обезвреженных аппаратов были обнаружены технологии, которыми располагают только страны, обладающие высокими возможностями в данной области.