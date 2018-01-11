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Немец восхищен российскими технологиями и дорогами: «Просто сказка»


Добавлено: 11 янв 2018 в 08:23, Категория: Политика
Немец восхищен российскими технологиями и дорогами: «Просто сказка»

В 90-е годы многие немцы, жившие на территории СССР, решили переехать в Германию по программе репатриации. Одни предпочли при этом сразу забыть свои корни и слиться с германскими немцами, а другие сохранили уникальную русско-немецкую культуру и даже научили своих детей, родившихся в Германии, русскому языку.

Один из них – Олег, который отлично говорит по-русски, съездил в первый раз в Россию – в Калининградскую область и снял видео о своих впечатлениях от поездки и от России. Он также делал сравнение нашей страны с ФРГ – не в пользу последней в некоторых неожиданных пунктах.

Многие думают, что Германия – это высокотехнологичная страна, но оказалось, что в России гораздо лучше ситуация с доступом в Интернет. Олег с удивлением рассказал, что в Калининграде он купил тариф, в который были включены 10 Гб трафика в месяц с безлимитным Интернетом в ночное время на 4G. Всё это ему обошлось в каких-то 300 рублей.

В ФРГ безлимитных тарифов вообще нет, а за сумму в три с половиной раза большую можно купить 3G на 2Гб в месяц. При этом качество связи удовлетворительное только в крупных городах. В Калининградской области даже в сельской местности связь была очень уверенной. По мнению гостя, немцы отстают в этом деле от нашей страны лет на десять.

Дороги. Немецкие автобаны давно являются своего рода стандартом для тех, кто по ним не ездил, но мечтает, чтобы в России были такие же трассы. Но что же сказал уроженец Германии о наших дорогах? Когда он переехал польско-российскую границу, то заметил, что в бывшей Восточной Пруссии новые дороги. Федеральные трассы, по его мнению, так это «просто сказка». Они лучше, чем в Германии.

Речь не только о качестве покрытия, но и об общей ухоженности всей придорожной инфраструктуры. Ночное освещение ему очень понравилось. Олег считает, что если в России все дороги будут строить, как федеральные трассы, то у нас будут лучшие дороги в мире. Конечно, при съезде с новой дороги он заметил, что полотно стало похуже, но каких-то страшных ям Олег не встретил. Главное, что работы ведутся – везде он видел активное дорожное строительство.

Ещё, конечно, Германия ассоциируется с чистотой и порядком. Не меньше чистоты Олег увидел и Калининграде. В городе мусора очень мало. Очень понравилась ему ухоженная набережная. Кругом он видел кафе и ресторанчики. По всему городу есть туалеты. Всё выглядит очень чисто. По некоторым параметрам немцы завидуют русским, а нам пора бы приглядеться к нашей стране и увидеть то хорошее, что в ней есть, взять это за образец и сделать так же повсюду. Нам есть, чем гордиться.

Евгений Сизов



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Добавлено: 11 янв 2018 в 08:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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