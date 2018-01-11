«Образцовый дятел»: В ВСУ дали оценку главарю «ДНР»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко смог бы легко убедиться в возможностях ВСУ противостоять «армии республики», если только поднимется на 6 этаж многоэтажки в Киевском районе оккупированного Донецка и посмотрит в окно.

Боец АТО, артиллерист Андрей Кобзарь, комментируя сегодняшнее заявление Захарченко о том, что «войска» «ДНР» приведены в боевую готовность», отметил: «Как можно привести в какую-то там готовность то, чего нет? Какие там «войска» «ДНР»? Никаких «войск» «ДНР» там нет — там есть гибридно-оккупационные войска Российской Федерации».

По словам военного, Захарченко сегодня занимает «должность» «дежурного клоуна», в обязанности которого входит и периодическое озвучивание таких вот бредовых заявлений. Кобзарь добавил, что главарь боевиков «может очень быстро убедиться в возможностях ВСУ, если зайдет в любую многоэтажку в Киевском районе города Донецка. Думаю, уже с 6–7 этажа, если он выглянет в окно, выходящее на запад, он сможет увидеть наши позиции около шахты «Бутовка», Пески, а также Путиловскую развязку, где наши танкисты под обломками моста похоронили танковое подразделение «Сомали».

Военный добавил: «Но он, наверное, не рискует ехать в Киевский район Донецка, потому что там, что называется, чревато».

При этом он добавил, что в каком-то смысле Захарченко заслуживает восхищения, как «образцовый дятел», отлично справляющийся со своей функцией.