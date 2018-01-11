Обстановка на КПВВ: большая очередь «Майорское»

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 100/130;

«Марьинка» — 50/70;

«Новотроицкое» — 60/30;

«Гнутово» — 70/60.

В общем вчера в КПВВ было оформлено 35,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8580 человек и 1005 транспортных средств;

«Марьинка» — 8760 человек и 1500 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6670 человек и 1145 транспортных средств;

«Гнутово» — 3835 человек и 865 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7730 человек.