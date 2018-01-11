Панические настроения: Тымчук рассказал о ситуации в «ЛНР»

На данный момент у боевиков «ЛНР» обнаружился целый ряд проблем.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что практически во всех частях и подразделениях ОРЛО наблюдается некомплект личного состава. Тымчук добавил: «В связи с проблемами в финансовом обеспечении (невыплаты премий и других доплат), растет количество оккупантов, желающих уволиться с „военной службы“, в том числе из командиров среднего звена. В связи со значительным сокращением финансирования т.н. „ЛНР“ из РФ, для обеспечения текущих потребностей в подразделениях „2 АК ЛНР“ повсеместно созданы т.н. „батальонные кассы“, однако боевики, в т. ч. „офицеры“, все чаще отказываются сдавать в них средства».

Второй серьезной проблемой боевиков стало пьянство в огромных масштабах. Эксперт добавил: «Среди военнослужащих „7 омсбр“ распространяются панические настроения — например, распространялись слухи об увольнении с начала 2018 г со службы всех офицеров-россиян в преддверии „масштабного наступления ВСУ“. Продолжают отмечаться случаи подачи офицерами бригады рапортов на увольнение в связи с ухудшением условий прохождения военной службы».