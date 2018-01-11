Пение помогает женщинам преодолеть послеродовую депрессию

Исследователи проанализировали 130 женщин в течение первых 40 недель материнства. Участницы были разделены на три группы – одна группа женщин в течение 10 недель занималась пением, вторая группа женщин посещала креативные занятия, а третья группа получала стандартный уход при послеродовой депрессии. Женщины, занимающиеся пением, слушали и изучали новые песни, а также сами создавали песни о материнстве. Было установлено, что именно этой группе женщин удалось быстрее всего избавиться от депрессивного расстройства после родов.
«Послеродовая депрессия изнурительна для матерей и их семей, но новые данные демонстрируют, что пение может помочь женщинам ускорить выздоровление в один из самых уязвимых периодов их жизни», – говорит доктор Рози Перкинс.