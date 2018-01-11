Пение помогает женщинам преодолеть послеродовую депрессию

Пение помогает родившим женщинам преодолеть постнатальную депрессию, сообщают британские ученые. В новом исследовании говорится, что новоиспеченные матери, которые борются с умеренно выраженными симптомами депрессивного расстройства, восстанавливаются значительно быстрее, если они регулярно поют. Хотя специалисты не сообщают, почему именно это происходит, предыдущие работы показывают, что пение помогает людям, страдающим депрессией, позволяя им выражать свои эмоции и релаксировать.Исследователи проанализировали 130 женщин в течение первых 40 недель материнства. Участницы были разделены на три группы – одна группа женщин в течение 10 недель занималась пением, вторая группа женщин посещала креативные занятия, а третья группа получала стандартный уход при послеродовой депрессии. Женщины, занимающиеся пением, слушали и изучали новые песни, а также сами создавали песни о материнстве. Было установлено, что именно этой группе женщин удалось быстрее всего избавиться от депрессивного расстройства после родов.«Послеродовая депрессия изнурительна для матерей и их семей, но новые данные демонстрируют, что пение может помочь женщинам ускорить выздоровление в один из самых уязвимых периодов их жизни», – говорит доктор Рози Перкинс.