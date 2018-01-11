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Площадь Немцова: США украли идею у Кличко


Добавлено: 11 янв 2018 в 06:09, Категория: Новости на сегодня
Площадь Немцова: США украли идею у Кличко

Чисто теоретически интересно, когда у наших разнообразных «уважаемых партнёров» кончится запас тех ушей, которые они готовы бестрепетно отморозить назло России? Давеча ещё одно такое почерневшее «ушко» с хрустом отломилось от черепа города Вашингтона — российское посольство в столице США будет вскоре стоять на «площади Бориса Немцова».

«Городской совет Вашингтона во вторник единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова, свидетельствуют итоги голосования. В ходе заседания члены совета отметили, что „это символическое признание памяти Бориса Немцова”. Они также подчеркнули, что этот шаг „символизирует приверженность города демократии”».

Не надо лукавить, да ещё и так неуклюже — понятно, что переименование имеет своей целью просто «насолить» России, показать ей «символический кукиш» — вот, де, «путинские шпиёны», будете теперь существовать на улице невинно-убиенного либерального праведника Борюсика. Потому что, в противном случае, совершенно неясно, чем прежнее название — Висконсин-авеню — «не символизировало приверженность демократии»? Улицу в честь недемократичного штата Висконсин (за что он так провинился?) пришлось срочно переименовывать в честь наидемократичнейшего московского майданщика.

С прискорбием хочу отметить, что «с кем поведёшься, от того и наберёшься» — близкие контакты США и Украины привели к тому, что Штаты начали необратимо глупеть в самом провинциальном стиле. Потому что это в Киеве давно уже хотят переименовать Воздухофлотский проспект, где стоит посольство РФ, в проспект Немцова: «В июле 2014 года в СМИ появились сообщения о том, что Воздухофлотский проспект может быть переименован в проспект Степана Бандеры. В феврале 2015 года ряд народных депутатов Украины предложили переименовать Воздухофлотский проспект в проспект имени Исы Мунаева. В августе 2015 года лидер ВОО „Народное доверие” волонтёр Сергей Шахов предложил переименовать Воздухофлотский проспект в проспект Памяти жертв рейса МН17. В сентябре 2015 года городской голова Виталий Кличко предложил переименовать Воздухофлотский проспект в проспект Бориса Немцова» (Вики). Постыдитесь, вашингтонцы: ПЛАГИАТИТЬ КЛИЧКО — это уже просто диагноз, диагноз непоправимый и фатальный! Что дальше? Киву в конгрессмены? Ляшко — в сенаторы? Мосийчука — главой ЦРУ? Совсем уже кризис идей?..

Кстати, про ис-мунаевых и прочих бандито-боевиков в контексте топонимики. Как известно, во Львове и в Ивано-Франковске есть улицы Джохара Дудаева. Какое Дудаев имел отношение ко Львову и Ивано-Франковску? Разумеется, ни малейшего. Вот ни на полстолечко! Но он был врагом России, а значит — автоматически западенцем по духу, целям и идеалам! Неужели теперь и в Вашингтоне руководствуются этой чрезвычайно примитивной логикой? Ну окей, не вопрос — валяйте, не останавливайтесь: ведь ещё и российские торгпредства, консульства и пр. — можете и их улицы переименовать в «имени Пусси Райот», «имени Шамиля Басаева», «имени афганских моджахедов» (не теперешних, плохих, антиамериканских, а прошлых — хороших, учеников Бен-Ладена.

Лично для меня остаётся неразрешённым и такой вопрос: а жители Вашингтона — они в курсе, кто такой Немцов? Я понимаю, что «фигу» показали России, но город-то — американский. Это нормально — вот так, из зловредничанья, так вольно обращаться с его топонимами? У нас в своё время критиковали названия улиц в честь всеми забытых революционеров и передовиков — но это хотя бы наши революционеры и передовики, а кто Немцов — американцам? Не тем, кто ему денег давал чемоданами, а обычным — уличным пешеходам, таксистам, краеведам? Никто. «Бюль-Бюль-оглы». Как «улица имени Сатьи Саи Бабы» где-нибудь в тюменской области.

Впрочем, хоть Песков и прокомментировал ситуацию сдержанно («Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря»), можно вполне ожидать симметричного ответа. Где там у нас в Москве посольство США? Большой Девятинский переулок? Какое малосодержательное название! Его, к тому же, и выговорить американскому речевому аппарату непросто. Нужно срочно что-то делать! Предлагаю придумать новое название для местоположения посольства наших американских небратьев.

Тут можно пойти несколькими логическими путями. Например, напомнить штатникам об их злодеяниях — улица может быть названа в честь «сожжённых напалмом вьетнамских детей», «геноцида коренных американцев», «уничтоженного Дрездена», «Хиросимы и Нагасаки». Они, стало быть, «топят» за демократию — а мы будем «топить» за гуманизм и преступления без срока давности.

А можно наоборот — назвать улицу в честь знаменитых борцов с американским империализмом. Улица Фиделя Кастро, Ким Ир Сена, Хо Ши Мина, не знаю… супругов Розенберг! «Советских зенитчиков во Вьетнаме» — я думаю, Маккейна точно удар хватит при такой новости!

Словом, предлагайте свои варианты!

Григорий Игнатов

Журналистская правда



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Добавлено: 11 янв 2018 в 06:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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