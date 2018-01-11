Польша хочет решить все проблемы с Украиной как можно скорее

Новый глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Польши.Как отмечается, свои первые телефонные разговоры на должности Яцек Чапутович провел с главами МИД Венгрии (по просьбе венгерской стороны) и Украины."Министр Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать европейские устремления Украины", - говорится в сообщении."Во время разговора он также выразил надежду на скорейшее разрешение проблемных исторических вопросов в отношениях Польши и Украины "- добавили в МИД Польши.Как сообщалось, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что договорился о встрече с новым министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.Напомним, новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович до своего назначения поддерживал территориальную целостность Украины и санкционный режим против РФ.