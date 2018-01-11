Польские эксперты определили причины авиакатастрофы под Смоленском

В Польше был представлен отчет международного эксперта в области исследования авиационных происшествий Фрэнка Тейлора по расследования крушения Ту-154 президента Леха Качиньского, передает DW.

Тейлор пришел к выводам, который противоречат первоначальной версии авиакатастрофы.

Оказывается, левое крыло самолета было разрушено в результате «внутреннего взрыва», причем источников детонации было несколько. Тейлор заявил, что, в отличие от общепринятой версии, береза, с которой самолет столкнулся при падении, не повлияла на «первичное разрушение крыла».