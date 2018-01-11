Посольство РФ ответило на требование США к партнеру Sputnik стать иноагентом

Российское посольство прокомментировало требование властей США к партнеру Sputnik зарегистрироваться иностранным агентом. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

В посольстве РФ отметили, что стало известно о том, что производящая контент для Sputnik компания RIA Global сможет продолжить работу в США только после того, как зарегистрируется в качестве иноагента. По словам дипломатов, такие меры нарушают нормальную работу коллективов журналистов и становятся основанием для всевозможных ограничений, как это было в случае с RT.

Представители посольства отметили, подобные действия неприемлемы и их стоит расценивать в качестве удара по российско-американским отношениям. Дипломаты заявили, что твердо убеждены в том, что такие меры не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету.