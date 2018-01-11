Правительство Швейцарии запретило мешать собакам лаять

Власти Швейцарии запретили владельцам собак использовать устройства, мешающие питомцам издавать звуки. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

На состоявшемся 10 января заседании правительство внесло ряд поправок в ветеринарные правила в целях улучшения обращения с представителями животного мира. В стране приняты дополнительные меры по пресечению нелегальной торговли собаками: теперь в объявлениях о продаже нужно будет указывать свой адрес, а также сведения о происхождении питомца. Также в стране будут запрещены любые устройства (в том числе автоматические «глушилки»), запрещающие мешать собакам лаять.

Живых ракообразных отныне запрещено перевозить во льду. Новые правила требуют морских существ держать в естественной среде, и перед умерщвлением они должны быть оглушены. Распространенная в ресторанах практика бросать живых омаров в кипящую воду теперь запрещена.

Также продавцы будут обязаны письменно информировать покупателей о том, для каких видов животных предназначены клетки. Мера нацелена на то, чтобы животных не помещали в слишком маленькие для них «жилища».