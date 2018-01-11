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» » При активной поддержке местного отделения ДОСААФ в Ставрополе состоялась конференция общественной организации «Союз десантников»

При активной поддержке местного отделения ДОСААФ в Ставрополе состоялась конференция общественной организации «Союз десантников»


Добавлено: 11 янв 2018 в 19:23, Категория: Общество
При активной поддержке местного отделения ДОСААФ в Ставрополе состоялась конференция общественной организации «Союз десантников»

При активной поддержке регионального отделения ДОСААФ Ставрополья в крае прошла конференция межрегиональной общественной организации «Союз десантников».

В последние годы значительно возросли роль и значение ветеранского движения в обществе, в реализации госпрограмм патриотического воспитания граждан, особенно в военно-патриотическом воспитании молодежи в духе преданности и служения Родине, поддержания традиционно высокого авторитета ВДВ, что настоятельно требует создания первичных общественных организаций ветеранов ВДВ.

Делегаты конференции рассмотрели вопросы деятельности Ставропольской региональной организации «Союз десантников», утвердили решения учредительного собрания об избрании руководящих органов организации и доизбрали в состав совета новых членов.



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Добавлено: 11 янв 2018 в 19:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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