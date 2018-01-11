Профилактические мероприятия в ЗВО позволили снизить заболеваемость органов дыхания среди военнослужащих

Постоянная профилактика болезней органов дыхания среди военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) позволила военным медикам добиться снижения количества случаев заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 процентов.

В осенний период накануне «сезона заболеваемости» 100 процентов военнослужащих по призыву были вакцинированы, военнослужащие по контракту и офицеры прошли углублённое медицинское обследование.

В медицинской службе ЗВО проводится круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ежедневно военнослужащие получают витамины. В солдатских общежитиях установлено более 1,2 тыс. рециркуляторов воздуха, проводятся дезинфекционные мероприятия.

В соединениях и воинских частях спланирована работа 6 передвижных рентгенологических кабинетов. Медицинские пункты в достаточном количестве обеспечены противовирусными препаратами, кроме того, создан их резерв, превышающий 30 тыс. упаковок.

Военными медиками воинских частей округа проводятся ежедневные осмотры, и при появлении первых симптомов заболевания военнослужащие незамедлительно госпитализируется для дальнейшего углубленного медицинского обследования высококвалифицированными специалистами. Также сокращено время пребывания личного состава на открытом воздухе.