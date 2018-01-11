Путин будет участвовать в заседании рабочей группы по защите бизнеса в РФ

Российский президент Владимир Путин примет участие в январском заседании рабочей группы по мониторингу и анализу применения права в сфере бизнеса. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

На вопрос журналиста «Известий» о том, планируется ли участие президента в данном мероприятии, официальный представитель Кремля сообщил о подготовке Путина к участию во встрече. Мероприятие должно пройти в конце января.

Рабочая группа по защите предпринимательской деятельности возобновит свою работу спустя полтора года. Структура была создана в начале 2016 года по поручению российского лидера Владимира Путина. Последнее ее заседание состоялось 29 сентября того же года.

В августе минувшего года Путин предложил сократить сроки и число внеплановых проверок до 30 процентов, а также запретить следователям изымать серверы и жесткие диски на предприятиях и задерживать предпринимателей на период следствия.

В среду состоялось открытие предвыборного штаба кандидата-самовыдвиженца в президенты России Владимира Путина. Пункты по сбору подписей в поддержку кандидата открыты во всех регионах страны