Путин грубо высказался о политике США

США постоянно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела других стран и считают это нормой.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Он отметил: «То, что происходит с нашими СМИ, которых тут же объявили иностранными агентами и ограничивают их работу, причем достаточно агрессивно и злобно, говорит как раз о том, как они относятся к тому, что кто-то как-то влияет на внутриполитическую ситуацию, особенно в предвыборный период. А то, что они сами постоянно это делают, предпринимают такие попытки как минимум, они считают это нормой, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно».

Так, на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств российский глава добавил: «Если уж они сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, стимулируют».

При этом по его словам, Россия не собирается «никуда вмешиваться».