Путин назвал победителя в противостоянии Трампа и Ким Сен Ына

Президент РФ Владимир Путин поддержал позицию лидера КНДР Кима Чен Ына.

Так, обсуждая конфликт США и Северной Кореи, Владимир Путин отметил, что глава КНДР довольно «грамотный и зрелый политик». Он отметил: «Господин Ким Чен Ын, безоговорочно, в этой партии победил. Он разрешил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности, которая может достичь любой точки земного шара, любой точки на территории его вероятного противника».

По словам Путина, генсек КНДР имеет намерения «зачистить» и «загладить» конфликт. При этом Путин добавил, что решить вопрос по обезоруживанию КНДР можно лишь в диалоге.