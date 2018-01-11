Путин об отношениях Украины и РФ: «Это ненормальная ситуация»

Президент России Владимир Путин надеется нормализовать отношения с Украиной после окончания войны в Донбассе.

Так, российский лидер отметил: «По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня».

При этом он Путин выразил надежду, что после завершения боевых действий в Донбассе отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться.