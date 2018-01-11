Путин осуществил «мечту царей»: на Западе констатировали новый грандиозный успех России

Последние новости сегодня – 11 января. На Западе констатировали новый значительный успех России и российского лидера Владимира Путина. Западные СМИ пишут о том, что на свет появилась новая средиземноморская держава, с которой придется считаться, и в этом заслуга главы российского государства.

Итальянский журналист Франческо Пальмас в материале издания Avvenire обращает внимание на то, что Владимир Путин осуществил «мечту царей», сумев добиться постоянного присутствия России в Средиземном море.

По его словам, российский лидер применяет активные методы. Дипломатия Владимира Путина строится на посредничестве при переговорах и продаже энергоносителей, кроме того, президент ведет активную борьбу с терроризмом, отметил Пальмас.

Автор статьи считает, что российский лидер от своей политики и деятельности «получает дивиденды на 360 градусов».

На Западе стали свидетелями «всей череды чудес» российского морского флота, считает эксперт. Пальмас обратил внимание на то, что «коллекция судов» РФ заставила врасплох НАТО и США.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил закрепить российский флот на втором месте в мире.